Vide grenier et Art expo Bourgnac

Vide grenier et Art expo Bourgnac, 9 juillet 2023, Bourgnac.

Présence d’exposants de divers arts plastiques

Restauration sur place

9h-18h salle des fêtes.

Bourgnac Animations 06 43 01 57 67.

2023-07-09



Garage sale and Art expo

Exhibitors of various plastic arts

Catering on site

9h-18h salle des fêtes.

Bourgnac Animations 06 43 01 57 67 Rastro y exposición de arte

Expositores de diversas artes plásticas

Catering in situ

de 9.00 a 18.00 h en la sala del pueblo.

Animaciones de Bourgnac 06 43 01 57 67 Flohmarkt und Kunstausstellung

Aussteller aus verschiedenen Bereichen der bildenden Kunst

Verpflegung vor Ort

9h-18h Salle des fêtes.

