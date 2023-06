soirées repas concert 16 et 17 juin a la Guinguette de l’Eau de Là Bourgnac près de Mussidan en Dordogne Bourgnac Bourgnac Catégories d’Évènement: Bourgnac

Dordogne soirées repas concert 16 et 17 juin a la Guinguette de l’Eau de Là Bourgnac près de Mussidan en Dordogne Bourgnac, 16 juin 2023 19:00, Bourgnac. soirées repas concert 16 et 17 juin a la Guinguette de l’Eau de Là Bourgnac près de Mussidan en Dordogne Bourgnac 16 et 17 juin soirée concert à la Guinguette de l’eau de là à Bourgnac 24400 16 et 17 juin 2023 16 et 17 juin 1 L’association de la Guinguette de l’eau de là, située à Bourgnac près de Mussidan (24400) a le plaisir de vous proposer deux soirées repas et concert vendredi 16 et samedi 17 juin 2023.

Un lieu atypique à découvrir, Des musiciens et un cuisinier prêts à vous offrir leur talents, soirées à ne pas manquer, seul ou en famille.

réservation pour les repas : 06 44 92 02 20

réservation pour les repas : 06 44 92 02 20

ou de préf. par mail à : guinguettedeleaudela@gmail.com

188 route du lavoir 24400 Bourgnac

