Bourges Urban Trail

Venez participer à une expérience unique. Au programme 3 courses, une de 5, une de 10 et une de 14 km. Que vous soyez débutant ou confirmé, tentez l'expérience.

contact@bourgesurbantrail.com
http://www.bourgesurbantrail.com/

