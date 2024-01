Lire et écrire salle polyvalente, rue Hippolyte Boyer, Bourges Bourges, mardi 13 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-13 19:00

Fin : 2024-02-13 20:30

Quand on pense à l’histoire de l’école, vient souvent l’image de la « Communale » de la IIIe République. C’est pourtant à partir du XVIIe siècle, qu’on observe la lente montée, inégale selon les régions, de la scolarité primaire. La généralisation de l’école, pour les garçons et les filles, se fera à la fin du XIXe siècle sous l’égide de l’État. André Oliva nous parlera de toute cette évolution à partir de cartes et de documents iconographiques.

salle polyvalente, rue Hippolyte Boyer, Bourges Bourges, rue Hippolyte Boyer Bourges 18000 Cher