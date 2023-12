Sarah Bernhardt, La Divine, Quand Même ! salle polyvalente, rue Hippolyte Boyer, Bourges Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Sarah Bernhardt, La Divine, Quand Même !

Mardi 12 décembre, 19h00

Une conférence de Michel Pinglaut

Sarah Bernhardt est morte, il y a 100 ans, au printemps 1923. Elle eut un parcours de femme extraordinaire. Elle sut faire face aux critiques.

Sarah Bernhardt est morte, il y a 100 ans, au printemps 1923.

Elle est considérée comme Notre-Dame du Théâtre, la Voix d’or, la Divine !

Ses multiples activités artistiques, montrent son intense énergie et son talent. Elle est une des grandes dames du XIXe siècle et du début du XXe.

Elle joua les grand rôles du répertoire. Son « Art du théâtre » est encore étudié dans les conservatoires.

Elle fut aussi aux rendez-vous de l’Histoire.

Elle transforma le Théâtre de l’Odéon en hôpital militaire pendant la guerre de 1870. Juive, elle soutint Dreyfus avec Emile Zola. Avec Victor Hugo, Louise Michel, Félix Pyat, elle lutta contre la peine de mort. Elle appela les USA, lors de ses tournées américaines,, à entrer en guerre en 1917.

Elle eut un parcours de femme extraordinaire. Elle sut faire face aux critiques.

salle polyvalente, rue Hippolyte Boyer, Bourges

