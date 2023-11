Maria Sibylla Merian (1647-1717) – Une Femme Libre Salle polyvalente Bourges, 12 décembre 2023T 19:00, Bourges.

Maria Sibylla Merian (1647-1717) – Une Femme Libre Salle polyvalente Bourges Mardi 12 décembre, 19h00

Une conférence de Suzel Crouzet-Henry proposée par l’association Le Tourne-Livres, suivi d’une séance de dédicace Mardi 12 décembre, 19h00 1

http://www.letournelivres.fr

Artiste florale de formation, Maria Sibylla Merian a su aller jusqu’au bout de ses ambitions dans un monde où seuls les hommes pouvaient prétendre au titre de savants. Elle a mis en évidence le cycle de vie des plantes, la métamorphose des insectes et leurs interactions. Cette femme de caractère marque les débuts du féminisme et de l’écologie.

Une conférence de Suzel Crouzet-Henry proposée par l’association Le Tourne-Livres

L’autrice vendra et dédicacera son livre après la conférence

Salle polyvalente Rue hippolyte boyer, Bourges Bourges 18000 Cher