Bourges Japan Pop show, 22 octobre 2022, .

Bourges Japan Pop show

2022-10-22 – 2022-10-23

Bourges Japan Pop Show est une convention axée autour de la culture japonaise et plus largement de la pop culture, des jeux vidéo, du manga, du cosplay, de la gastronomie et du tatouage. Au programme : défilés, ateliers, conférences, expositions, points de restauration traditionnelle et de nombreuses animations

1ère Edition de la Bourges Japan Pop Show !

bourgesjapanshow@gmail.com +33 7 87 65 80 55 https://www.facebook.com/Bourges.Japan.Pop.Show

Bourgesjapanpopshow

