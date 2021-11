Bourges féerique Bourges, 4 décembre 2021, Bourges.

Bourges féerique Bourges

2021-12-04 – 2021-12-31

Bourges Cher

Les petits et les grands seront servis entre spectacles, contes, ateliers. La plupart des animations sont gratuites, pour que ce soit à la portée de tous.

A partir du 10 décembre, venez découvrir le village de Noël avec la maison du Père Noel, le carrousel, le Traineau et participez au concours photo et tentez de gagner le panier garni concocté par l’Office de Tourisme ! L’idée ? Retranscrire la magie de Noël à travers une photo ! Venez poser en solo, en famille ou entre amis à l’Office de Tourisme devant notre borne à selfie !

Jusqu’au 24 décembre : Une grande chasse aux cadeaux de Noël en localisant les totems grâce à la la carte cadeaux de Noël. Et venez découvrir le calendrier de l’Avent de l’Office de Tourisme de Bourges !

Tout au long de mois de décembre Bourges sera féerique !!!

https://www.ville-bourges.fr/site/festivites-de-fin-d-annee

Les petits et les grands seront servis entre spectacles, contes, ateliers. La plupart des animations sont gratuites, pour que ce soit à la portée de tous.

A partir du 10 décembre, venez découvrir le village de Noël avec la maison du Père Noel, le carrousel, le Traineau et participez au concours photo et tentez de gagner le panier garni concocté par l’Office de Tourisme ! L’idée ? Retranscrire la magie de Noël à travers une photo ! Venez poser en solo, en famille ou entre amis à l’Office de Tourisme devant notre borne à selfie !

Jusqu’au 24 décembre : Une grande chasse aux cadeaux de Noël en localisant les totems grâce à la la carte cadeaux de Noël. Et venez découvrir le calendrier de l’Avent de l’Office de Tourisme de Bourges !

Ville de Bourges

Bourges

dernière mise à jour : 2021-11-23 par