Bourges Contemporain : Habiter Bourges, 12 juin 2021-12 juin 2021, Bourges.

En invitant au voyage, l’exposition « Habite » dévoile la porosité, l’hybridation, les analogies et les affinités entre les arts visuels et les savoir-faire. Il invite à un parcours transdisciplinaire et transgénérationnel composé de duos d’artistes occupant chacun les alvéoles de l’édifice.

+33 2 48 67 04 18 http://www.ville-bourges.fr/

