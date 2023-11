Semaine Européenne de la Réduction des Déchets Bourges, 18 novembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Du 18 Novembre au 26 Novembre, venez découvrir et participer à la semaine Européenne de la réduction des déchets organisée dans différents lieux de la ville de Bourges..

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



From November 18 to November 26, discover and take part in the European Week for Waste Reduction, organized in various locations in the city of Bourges.

Del 18 al 26 de noviembre, venga a participar en la Semana Europea de la Prevención de Residuos, organizada en varios lugares de la ciudad de Bourges.

Vom 18. November bis zum 26. November können Sie die Europäische Woche zur Abfallvermeidung entdecken und daran teilnehmen, die an verschiedenen Orten in Bourges organisiert wird.

