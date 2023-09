Lecture théâtralisée : La Provocation Bourges, 16 novembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Lecture théâtralisée proposée par l’association Double Cœur et Jean-Paul Zennacker, du Domaine de l’acteur, d’après la pièce de Pierre Halet. Proposée dans le cadre des 60 ans de l’ouverture de la Maison de la Culture de Bourges, Réservation : double.coeur18@orange.fr – 02 48 21 04 71.

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . EUR.

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Staged reading by the Double C?ur association and Jean-Paul Zennacker, from Domaine de l?acteur, based on the play by Pierre Halet. To celebrate the 60th anniversary of the opening of the Maison de la Culture de Bourges. Bookings: double.coeur18@orange.fr – 02 48 21 04 71

Lectura dramatizada por la asociación Double Cœur y Jean-Paul Zennacker, de Domaine de l’acteur, a partir de la obra de Pierre Halet. Con motivo del 60 aniversario de la apertura de la Maison de la Culture de Bourges, reservas: double.coeur18@orange.fr – 02 48 21 04 71

Theatralische Lesung, vorgeschlagen von der Vereinigung Double C?ur und Jean-Paul Zennacker, Domaine de l’acteur, nach dem Stück von Pierre Halet. Vorgeschlagen im Rahmen des 60. Jahrestags der Eröffnung des Kulturhauses von Bourges, Reservierung: double.coeur18@orange.fr – 02 48 21 04 71

Mise à jour le 2023-09-19 par BIT MEHUN SUR YEVRE