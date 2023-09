Stage de théâtre adultes et enfants Bourges, 23 octobre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Stage de théâtre pendant les vacances de Toussaint à Bourges ! Venez participer à un moment théâtral tous ensemble..

2023-10-23 fin : 2023-10-27 12:00:00. 110 EUR.

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Theater workshop during the All Saints’ vacation in Bourges! Come and take part in a theatrical experience together.

¡Taller de teatro durante las vacaciones de Todos los Santos en Bourges! Ven a vivir juntos una experiencia teatral.

Theaterpraktikum während der Allerheiligenferien in Bourges! Komm und nimm an einem gemeinsamen Theatererlebnis teil.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT BOURGES