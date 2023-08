5ème Édition de l’Automne Baroque de Bourges Bourges, 13 octobre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Festival de musique baroque au cœur du Berry… Venez retrouvez des artistes, musiciens, comédiens et choristes..

2023-10-13 fin : 2023-10-15 . EUR.

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Baroque music festival in the heart of Berry? Come and meet artists, musicians, actors and choristers.

¿Festival de música barroca en el corazón de Berry? Venga a conocer a los artistas, músicos, actores y coristas.

Festival der Barockmusik im Herzen des Berry? Hier finden Sie Künstler, Musiker, Schauspieler und Choristen.

