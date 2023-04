Ombre et lumière Place Simone Veil, 22 août 2023, Bourges.

Les œuvres et objets présentés au parvis des Métiers sont l’occasion d’observer comment les artistes traitent ce thème, en peinture, en sculpture et dans les vitraux. L’atelier se poursuivra par une création jouant sur l’ombre et la lumière. Visite-atelier à partir de 7 ans, durée de 2 heures..

2023-08-22 à ; fin : 2023-08-22 . .

Place Simone Veil

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



The works and objects presented at the Parvis des Métiers are an opportunity to observe how artists treat this theme, in painting, sculpture and stained glass. The workshop will continue with a creation playing with light and shadow. Visit-workshop from 7 years old, duration 2 hours.

Las obras y objetos presentados en el Parvis des Métiers son una oportunidad para observar cómo los artistas tratan este tema, en pintura, escultura y vidrieras. El taller continuará con una creación que juega con la luz y la sombra. Visita-taller a partir de 7 años, duración 2 horas.

Die im Parvis des Métiers ausgestellten Werke und Objekte bieten die Gelegenheit zu beobachten, wie Künstler dieses Thema in der Malerei, in der Bildhauerei und in Glasmalereien behandeln. Der Workshop wird mit einer Kreation fortgesetzt, die mit Licht und Schatten spielt. Besuch und Workshop für Kinder ab 7 Jahren, Dauer: 2 Stunden.

