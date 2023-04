L’auberge de l’Image Saint-Jacques 109 Rue d’Auron, 8 août 2023, Bourges.

30 minutes pour découvrir un élément du patrimoine de la ville. Toutes les visites sont gratuites et sans réservation. Mardi à 12h30..

2023-08-08

109 Rue d’Auron

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



30 minutes to discover an element of the city’s heritage. All visits are free and without reservation. Tuesday at 12:30 pm.

30 minutos para descubrir una parte del patrimonio de la ciudad. Todas las visitas son gratuitas y sin reserva. Martes a las 12.30 h.

30 Minuten, um einen Teil des Kulturerbes der Stadt zu entdecken. Alle Führungen sind kostenlos und erfordern keine Reservierung. Dienstag um 12:30 Uhr.

