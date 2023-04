Un musée imaginaire Place Étienne Dolet, 3 août 2023, Bourges.

Viens construire une maquette volumétrique d’un musée sortant tout droit de ton imagination et découvre ainsi les espaces indispensables à son bon fonctionnement. Atelier à partir de 5 ans, durée de 2 heures..

2023-08-03 à ; fin : 2023-08-03 . .

Place Étienne Dolet

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Come and build a volumetric model of a museum straight out of your imagination and discover the spaces that are essential for its proper functioning. Workshop from 5 years old, duration 2 hours.

Ven a construir la maqueta volumétrica de un museo salido de tu imaginación y descubre los espacios imprescindibles para su buen funcionamiento. Taller a partir de 5 años, duración 2 horas.

Baue ein volumetrisches Modell eines Museums, das deiner Fantasie entspringt, und entdecke so die Räume, die für den reibungslosen Betrieb des Museums unerlässlich sind. Workshop für Kinder ab 5 Jahren, Dauer: 2 Stunden.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT BOURGES