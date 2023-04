Un musée, à quoi ça sert ? Place Étienne Dolet, 27 juillet 2023, Bourges.

Un parcours ponctué de jeux, d’énigmes pour appréhender le rôle d’un musée, suivi d’un moment en atelier où chacun exprimera sa créativité. Visite ludique en famille à partir de 5 ans. Visite spécifique enfant. Les jeudis 27 juillet et 10 août, d’une durée de 2 heures..

2023-07-27 à ; fin : 2023-07-27 . .

Place Étienne Dolet

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



A tour punctuated with games and riddles to understand the role of a museum, followed by a moment in the workshop where everyone can express their creativity. Fun family visit from 5 years old. Specific visit for children. Thursdays, July 27 and August 10, 2 hours long.

Un recorrido salpicado de juegos y adivinanzas para comprender la función de un museo, seguido de un taller donde cada uno puede expresar su creatividad. Una visita lúdica en familia a partir de 5 años. Visita específica para niños. Jueves 27 de julio y 10 de agosto, 2 horas de duración.

Ein Rundgang mit Spielen und Rätseln, um die Rolle eines Museums zu verstehen, gefolgt von einem Moment im Atelier, in dem jeder seine Kreativität zum Ausdruck bringen kann. Spielerischer Familienbesuch ab 5 Jahren. Spezielle Führung für Kinder. Donnerstags, 27. Juli und 10. August, Dauer: 2 Stunden.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT BOURGES