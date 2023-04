Petites pouces aux Près-Fichaux Place Parmentier, 21 juillet 2023, Bourges.

Un jardin, ce sont des couleurs, des formes, des odeurs, des bruits. Ouvre grands tes sens pour les percevoir ! Visite ludique à partir de 2 ans. Visite spécifique enfant (1 parent accompagnant gratuit, le 2e 8€) – 2€ par heure..

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 11:00:00. .

Place Parmentier

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



A garden is made up of colors, shapes, smells and sounds. Open your senses to perceive them! Playful visit from 2 years old. Specific visit for children (1 accompanying parent free, the 2nd 8?) – 2? per hour.

Un jardín está hecho de colores, formas, olores y sonidos. ¡Abre tus sentidos para percibirlos! Visita lúdica a partir de 2 años. Visita específica para niños (1 padre acompañante gratis, el 2º 8?) – 2? por hora.

Ein Garten besteht aus Farben, Formen, Gerüchen und Geräuschen. Öffne deine Sinne weit, um sie wahrzunehmen! Spielerische Besichtigung ab 2 Jahren. Spezieller Besuch für Kinder (1 Elternteil gratis, der zweite 8?) – 2? pro Stunde.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT BOURGES