Scéno ? Place Étienne Dolet, 20 juillet 2023, Bourges.

Réalise un diorama d’une exposition de différentes œuvres phares des collections des musées de Bourges et découvre le métier de scénographe. A partir de 8 ans, durée de 2h..

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 16:30:00. .

Place Étienne Dolet

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Create a diorama of an exhibition of different key works from the collections of the museums of Bourges and discover the profession of scenographer. From 8 years old, duration of 2 hours.

Cree un diorama de una exposición de varias obras clave de las colecciones de los museos de Bourges y descubra la profesión de escenógrafo. A partir de 8 años, duración 2 horas.

Gestalte ein Diorama einer Ausstellung mit verschiedenen Hauptwerken aus den Sammlungen der Museen von Bourges und lerne den Beruf des Szenografen kennen. Ab 8 Jahren, Dauer: 2 Stunden.

