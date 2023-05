Le patrimoine dans tous les sens – Visite familiale Place Simone Veil, 17 juillet 2023, Bourges.

Aiguisez tous vos sens, regardez, entendez, humez, goûtez et touchez du doigt le patrimoine… Percevez-le autrement ! Lundis 17 et 31 juillet, 14 août à 17h. Durée 1h30, forfait famille disponible..

2023-07-17 à ; fin : 2023-07-17 . 7 EUR.

Place Simone Veil

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Sharpen all your senses, look, hear, smell, taste and touch the heritage… See it differently! Mondays July 17 and 31, August 14 at 5pm. Duration 1h30, family package available.

Agudice todos sus sentidos, mire, oiga, huela, saboree y toque el patrimonio… ¡Véalo de otra manera! Lunes 17 y 31 de julio, 14 de agosto a las 17.00 h. Duración 1h30, paquete familiar disponible.

Schärfen Sie alle Ihre Sinne, schauen Sie, hören Sie, riechen Sie, schmecken Sie und berühren Sie das Kulturerbe mit dem Finger… Nehmen Sie es auf andere Weise wahr! Montag, 17. und 31. Juli, 14. August um 17 Uhr. Dauer 1,5 Stunden, Familienpauschale erhältlich.

