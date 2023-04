Le canal de Berry à Velo Boulevard Lamarck, 16 juillet 2023, Bourges.

Le canal de Berry, reliant la haute et la basse Loire, longe Bourges par le sud et l’ouest. Profitez d’un moment délectable au bord de l’eau, entre ville et nature. Dimanches 16, 30 juillet et 13 août à 10h. Durée 1h30. Pas de vente de billet sur place et les vélos ne sont pas fournis..

2023-07-16 à ; fin : 2023-07-16 . 7 EUR.

Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



The Berry canal, linking the upper and lower Loire rivers, runs along Bourges from the south and west. Enjoy a delectable moment at the water’s edge, between city and nature. Sundays July 16, 30 and August 13 at 10 am. Duration 1h30. No ticket sales on site and bicycles are not provided.

El canal de Berry, que une el alto y el bajo Loira, recorre los lados sur y oeste de Bourges. Disfrute de un delicioso momento junto al agua, entre la ciudad y la naturaleza. Domingos 16, 30 de julio y 13 de agosto a las 10 h. Duración 1h30. No se venden billetes in situ ni se proporcionan bicicletas.

Der Canal de Berry, der die obere und untere Loire verbindet, verläuft im Süden und Westen an Bourges vorbei. Genießen Sie einen köstlichen Moment am Wasser, zwischen Stadt und Natur. Sonntag, 16., 30. Juli und 13. August um 10 Uhr. Dauer 1,5 Stunden. Kein Ticketverkauf vor Ort und Fahrräder werden nicht zur Verfügung gestellt.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT BOURGES