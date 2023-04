Visite aux flambeaux du centre historique Place Étienne Dolet, 15 juillet 2023, Bourges.

Une visite atypique pour découvrir le centre historique de Bourges à la lueur des flambeaux. Un voyage dans le temps avant les led et autres becs de gaz. Les samedis du 15/07 au 26/08 à partir de 22h pour une durée d’1h..

Samedi 2023-07-15 à 22:00:00 ; fin : 2023-08-26 . 8 EUR.

Place Étienne Dolet

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



An atypical visit to discover the historic center of Bourges by torchlight. A trip back in time before LEDs and other gaslights. Saturdays from 15/07 to 26/08 from 10 pm for a duration of 1 hour.

Una visita atípica para descubrir el centro histórico de Bourges a la luz de las antorchas. Un viaje en el tiempo antes de los LED y otras luces de gas. Sábados del 15/07 al 26/08 a partir de las 22:00 h durante 1 hora.

Eine atypische Tour, bei der Sie das historische Zentrum von Bourges im Schein von Fackeln entdecken. Eine Reise in die Zeit vor den LEDs und anderen Gaslampen. Samstags vom 15/07 bis 26/08 ab 22 Uhr für eine Dauer von 1 Stunde.

