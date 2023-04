Les balades du journal Place de la Nation, 9 juillet 2023, Bourges.

Le Berry Républicain et la ville de Bourges, associés à l’Office de tourisme vous proposent 3 balades de 3, 10 et 15 km, pour découvrir Bourges. Tout cela est concocté par la ville d’Art et d’Histoire et la fédération française de Randonnée du Cher..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 12:00:00. .

Place de la Nation

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



The Berry Républicain and the city of Bourges, associated with the Tourist Office, offer you 3 walks of 3, 10 and 15 km, to discover Bourges. All this is concocted by the city of Art and History and the French Federation of Hiking of the Cher.

El Berry Républicain y la ciudad de Bourges, en asociación con la Oficina de Turismo, le proponen 3 paseos de 3, 10 y 15 km, para descubrir Bourges. Todo ello ideado por la Ciudad de Arte e Historia y la Federación Francesa de Senderismo del Cher.

Die Zeitung Berry Républicain und die Stadt Bourges bieten Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsamt drei Wanderungen von 3, 10 und 15 km Länge an, um Bourges zu entdecken. All dies wurde von der Stadt der Kunst und Geschichte und dem französischen Wanderverband des Departements Cher zusammengestellt.

