Hommage à Godard + Rituels David Shea 13 Rue Édouard Branly, 8 juillet 2023, Bourges.

La direction des musées et du patrimoine accueille une performance électroacoustique de David Shea, artiste New-Yorkais actuellement enseignant à Melbourne..

Samedi 2023-07-08 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-08 . .

13 Rue Édouard Branly

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



The Museums and Heritage Department hosts an electroacoustic performance by David Shea, a New York artist currently teaching in Melbourne.

El Departamento de Museos y Patrimonio acoge una actuación electroacústica de David Shea, artista neoyorquino que actualmente imparte clases en Melbourne.

Die Direktion für Museen und Kulturerbe veranstaltet eine elektroakustische Performance des New Yorker Künstlers David Shea, der zurzeit in Melbourne unterrichtet.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT BOURGES