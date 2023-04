De l’Ombre à la Lumière fête ses 10 ans 34 Rue Henri Sellier, 8 juillet 2023, Bourges.

De l’ombre à la lumière fête ses 10 ans. Tous les ans un spectacle est la conclusion d’une action pédagogique culturelle et artistique qui a pour but de développer la dynamique du métissage culturel. Entrée libre et gratuite sur réservation auprès de la Compagnie After The Crescent..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 . .

34 Rue Henri Sellier

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



De l’ombre à la lumière is celebrating its 10th anniversary. Every year a show is the conclusion of a cultural and artistic educational action which aims to develop the dynamics of cultural mixing. Free entrance upon reservation with the After The Crescent Company.

De l’ombre à la lumière celebra su 10º aniversario. Cada año un espectáculo es la conclusión de una acción educativa cultural y artística cuyo objetivo es desarrollar la dinámica del mestizaje cultural. Entrada gratuita previa reserva con la compañía After The Crescent.

De l’ombre à la lumière feiert sein zehnjähriges Bestehen. Jedes Jahr ist eine Aufführung der Abschluss einer kultur- und kunstpädagogischen Aktion, die zum Ziel hat, die Dynamik der kulturellen Vermischung zu entwickeln. Freier Eintritt und Reservierung bei der Compagnie After The Crescent.

