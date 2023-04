Journée de la Préhistoire 9 Allée René Ménard, 1 juillet 2023, Bourges.

Exposition, campement préhistorique, ateliers pour un voyage à travers le temps grâce à des animations culturelles et des rencontres avec des professionnels. Pour tout savoir sur savoir sur la Préhistoire !.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-02 18:00:00. .

9 Allée René Ménard

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Exhibition, prehistoric camp, workshops for a journey through time thanks to cultural animations and meetings with professionals. To know everything about prehistory!

Exposición, campamento prehistórico, talleres para un viaje en el tiempo gracias a actividades culturales y encuentros con profesionales. ¡Para saberlo todo sobre la prehistoria!

Ausstellung, prähistorisches Lager, Workshops für eine Reise durch die Zeit dank kultureller Animationen und Treffen mit Fachleuten. Um alles über das Wissen über die Vorgeschichte zu erfahren!

Mise à jour le 2023-04-18 par OT BOURGES