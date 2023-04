Spectacle de Danse 34 Rue Henri Sellier, 30 juin 2023, Bourges.

Spectacle de danse sur le thème des 4 fondamentaux à savoir la Terre, l’Eau, l’Air et le Feu. Les corps et l’environnement sont les thèmes évoqués à travers ce spectacle. Entrée libre et gratuite..

Samedi 2023-06-30 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-01 . .

34 Rue Henri Sellier

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Dance show on the theme of the 4 fundamentals: Earth, Water, Air and Fire. The bodies and the environment are the themes evoked through this show. Free entrance.

Espectáculo de danza sobre el tema de los 4 fundamentos: Tierra, Agua, Aire y Fuego. Los cuerpos y el medio ambiente son los temas evocados a través de este espectáculo. Entrada gratuita.

Eine Tanzaufführung zum Thema der vier grundlegenden Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer. Körper und Umwelt sind die Themen, die durch diese Aufführung angesprochen werden. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT BOURGES