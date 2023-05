British Songs Boulevard de la République Catégories d’évènement: Bourges

Cher

British Songs Boulevard de la République, 24 juin 2023, Bourges. Au programme: « British Songs!». Pièces de Vaughan Williams et Edward Elgar..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . 18 EUR.

Boulevard de la République

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



On the program: « British Songs! Pieces by Vaughan Williams and Edward Elgar. En el programa: « ¡Canciones británicas! Piezas de Vaughan Williams y Edward Elgar. Auf dem Programm: « British Songs! ». Stücke von Vaughan Williams und Edward Elgar. Mise à jour le 2023-05-14 par BIT MEHUN SUR YEVRE

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Boulevard de la République Adresse Boulevard de la République Ville Bourges Departement Cher Lieu Ville Boulevard de la République Bourges

Bourges Boulevard de la République Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

British Songs Boulevard de la République 2023-06-24 was last modified: by British Songs Boulevard de la République Boulevard de la République 24 juin 2023 Boulevard de la République Bourges

Bourges Cher