L’ineffable Madame de la Fontaine 34 Rue Henri Sellier, 23 juin 2023, Bourges.

Conte musical où les archivistes de Bibliothèque National ont découvert que Madame de la Fontaine, épouse du célèbre fabuliste, écrivait elle aussi de jolies petites histoires. Les textes reprennent les même personnages mais l’histoire ne se déroule jamais de la même manière..

34 Rue Henri Sellier

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Musical tale where the archivists of the National Library discovered that Madame de la Fontaine, wife of the famous fabulist, also wrote nice little stories. The texts use the same characters but the story never unfolds in the same way.

Un cuento musical en el que los archiveros de la Biblioteca Nacional descubren que Madame de la Fontaine, esposa del célebre fabulista, también escribió bonitos cuentecillos. Los textos utilizan los mismos personajes, pero la historia nunca se desarrolla de la misma manera.

Musikalisches Märchen, bei dem die Archivare der Nationalbibliothek herausgefunden haben, dass Madame de la Fontaine, die Frau des berühmten Fabulisten, ebenfalls hübsche kleine Geschichten schrieb. In den Texten kommen die gleichen Figuren vor, aber die Geschichte verläuft nie auf die gleiche Weise.

