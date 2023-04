Un chateau sous la mer 34 Rue Henri Sellier, 22 juin 2023, Bourges.

Conte musical où le réel et l’imaginaire ne font plus qu’un. Concert jeune public à partir de 4 ans. Entrée libre et gratuite..

2023-06-22 à ; fin : 2023-06-22 . .

34 Rue Henri Sellier

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Musical tale where reality and imagination become one. Concert for young audience from 4 years old. Free admission.

Un cuento musical donde la realidad y la imaginación se hacen uno. Concierto para público infantil a partir de 4 años. Entrada gratuita.

Musikalisches Märchen, in dem die Realität und die Fantasie zu einer Einheit verschmelzen. Konzert für junges Publikum ab 4 Jahren. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT BOURGES