Fête de la musique Allée des Prés Fleuris, 21 juin 2023, Bourges.

En compagnie des orchestres, des professeurs et élèves du conservatoire , venez découvrir les répertoires riches et variés appris tout au long de l’année. Entrée libre te gratuite..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 19:00:00. .

Allée des Prés Fleuris

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



In the company of the orchestras, teachers and students of the conservatory, come and discover the rich and varied repertoires learned throughout the year. Free entrance.

En compañía de las orquestas, profesores y alumnos del conservatorio, venga a descubrir los ricos y variados repertorios aprendidos a lo largo del año. Entrada gratuita.

Entdecken Sie gemeinsam mit den Orchestern, Lehrern und Schülern des Konservatoriums das reichhaltige und vielfältige Repertoire, das Sie im Laufe des Jahres gelernt haben. Eintritt frei und kostenlos.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT BOURGES