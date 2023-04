Journée européennes de l’Archéologie – Vrai ou Faux ? Promenade des Remparts, 17 juin 2023, Bourges.

Journées européennes de l’Archéologie – Vrai ou faux ? Beaucoup d’idées reçues circulent sur les Gaulois et les Romains. Saures-vous démêler le vrai du faux ? Visite familiale. Rendez-vous Promenade des remparts, devant le salon de thé. Départ à 14h30 et 16h..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . .

Promenade des Remparts

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



European Archaeology Days – True or false? Many preconceived ideas circulate about the Gauls and the Romans. Can you sort out the real from the fake? Family visit. Meeting point Promenade des remparts, in front of the tea room. Departure at 2:30 pm and 4 pm.

Jornadas Europeas de Arqueología – ¿Verdadero o falso? Existen muchas ideas preconcebidas sobre los galos y los romanos. ¿Sabes distinguir lo verdadero de lo falso? Visita en familia. Punto de encuentro Promenade des remparts, frente al salón de té. Salidas a las 14.30 h y a las 16 h.

Europäische Tage der Archäologie – Wahr oder falsch? Über Gallier und Römer kursieren viele Missverständnisse. Können Sie die Wahrheit von der Fälschung trennen? Besuch für die ganze Familie. Treffpunkt Promenade des remparts, vor dem Teesalon. Abfahrt um 14:30 und 16:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT BOURGES