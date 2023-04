Guitares Plurielles 34 Rue Henri Sellier, 17 juin 2023, Bourges.

Récital, création de « Mozart à Paris » et audition des ensembles de guitares. Entrée payante..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . .

34 Rue Henri Sellier

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Recital, creation of « Mozart in Paris » and audition of the guitar ensembles. Paid admission.

Recital, creación de « Mozart à Paris » y audición de los conjuntos de guitarra. Precio de la entrada.

Recital, Uraufführung von « Mozart in Paris » und Vorspiel der Gitarrenensembles. Kostenpflichtiger Eintritt.

