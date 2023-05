Week-end de Méditation 44 Boulevard Lahitolle, 16 juin 2023, Bourges.

Week-end de méditation organisé par la Villa Belle Epoque de Bourges. Méditation du calme mental pour apaiser les pensées et les émotions pour retrouver le calme. Cette méditation est l’essence de la paix intérieur..

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-17 12:00:00.

44 Boulevard Lahitolle

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Meditation weekend organized by the Villa Belle Epoque of Bourges. Meditation of mental calm to calm thoughts and emotions to find calm. This meditation is the essence of inner peace.

Fin de semana de meditación organizado por la Villa Belle Epoque de Bourges. Meditación de calma mental para calmar los pensamientos y las emociones y encontrar la calma. Esta meditación es la esencia de la paz interior.

Meditationswochenende, das von der Villa Belle Epoque in Bourges organisiert wird. Meditation der geistigen Ruhe, um Gedanken und Emotionen zu beruhigen und wieder zur Ruhe zu kommen. Diese Meditation ist die Essenz des inneren Friedens.

