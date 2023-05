It’s Wine Time en Berry Centre Loire, 16 juin 2023, Bourges.

Cet été, les appellations de Menetou-Salon, Quincy et Reuilly s’unissent pour vous proposer des balades dégustations chaque week-end en soirée.

Le lieu, le thème et l’appellation sont différents chaque soirée. Les appellations présentent leurs vins au travers de balades et dégustations commentées..

Dimanche 2023-06-16 à 18:30:00 ; fin : 2023-09-02 . 12 EUR.

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



This summer, the appellations of Menetou-Salon, Quincy and Reuilly are joining forces to offer you tasting tours every weekend evening.

The place, the theme and the appellation are different each evening. The appellations present their wines through guided walks and tastings.

Este verano, las denominaciones de Menetou-Salon, Quincy y Reuilly se unen para ofrecerle degustaciones cada fin de semana por la noche.

El lugar, el tema y la denominación son diferentes cada noche. Las denominaciones presentan sus vinos a través de paseos guiados y degustaciones.

Diesen Sommer schließen sich die Appellationen Menetou-Salon, Quincy und Reuilly zusammen, um Ihnen jedes Wochenende abends eine Weinprobe anzubieten.

Der Ort, das Thema und die Appellation sind an jedem Abend unterschiedlich. Die Appellationen präsentieren ihre Weine im Rahmen von kommentierten Spaziergängen und Weinproben.

Mise à jour le 2023-05-12 par BERRY