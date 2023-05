Rencontre avec Victor Hugo Palais Jacques Coeur, 13 juin 2023, Bourges.

La lecture poétique et musicale commencera par les textes du prologue et de l’épilogue de la pièce ‘’ Victor le Magnifique ’’ récemment publiée en bande dessinée (oeuvre en alexandrins de Gilles MAGRÉAU et dessin de Jérôme LAVOINE), dont notre association Double Cœur est partenaire..

Vendredi 2023-06-13 à 18:15:00 ; fin : 2023-06-13 . EUR.

Palais Jacques Coeur

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



The poetic and musical reading will begin with the texts of the prologue and the epilogue of the play ? Victor le Magnifique? recently published in comic strip (work in alexandrines of Gilles MAGRÉAU and drawing of Jérôme LAVOINE), of which our association Double C?ur is partner.

La lectura poética y musical comenzará con los textos del prólogo y el epílogo de la obra ? Victor le Magnifique? recientemente publicada en forma de cómic (obra en alejandrinos de Gilles MAGRÉAU y dibujo de Jérôme LAVOINE), de la que es socia nuestra asociación Double Cœur.

Die poetische und musikalische Lesung beginnt mit den Texten des Prologs und des Epilogs des Stücks « Victor Victor » Victor le Magnifique », das vor kurzem als Comic veröffentlicht wurde (Alexandriner von Gilles MAGRÉAU und Zeichnungen von Jérôme LAVOINE), dessen Partner unser Verein Double C?ur ist.

Mise à jour le 2023-05-14 par BIT MEHUN SUR YEVRE