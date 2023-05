Marché artisanal Rue du Président Maulmont, 11 juin 2023, Bourges.

Marché artisanal avec restauration sur place. Inscription obligatoire par mail ou téléphone de 13h à 14h et de 18h30 à 20h. Cloture des inscription le 29 mai. Association loisirs et culture..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 18:00:00. .

Rue du Président Maulmont

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Artisanal market with food on the spot. Registration required by mail or phone from 1pm to 2pm and from 6:30pm to 8pm. Registration closes on May 29. Leisure and culture association.

Mercado artesanal con comida y bebida in situ. Inscripción previa por correo electrónico o teléfono de 13:00 a 14:00 y de 18:30 a 20:00 horas. El plazo de inscripción finaliza el 29 de mayo. Asociación loisirs et culture.

Kunsthandwerkermarkt mit Verpflegung vor Ort. Obligatorische Anmeldung per E-Mail oder Telefon von 13 bis 14 Uhr und von 18.30 bis 20 Uhr. Anmeldeschluss ist der 29. Mai. Verein Freizeit und Kultur.

Mise à jour le 2023-05-11 par OT BOURGES