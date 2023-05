Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois Place Étienne Dolet, 8 juin 2023, Bourges.

Concert exceptionnel des Petits Chanteurs à la Croix de Bois à la Cathédrale Saint-Etienne de Bourges. Avec la participation de la maitrise Saint Etienne..

2023-06-08 à ; fin : 2023-06-08 . .

Place Étienne Dolet

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Exceptional concert of the Petits Chanteurs à la Croix de Bois at the Cathedral of Saint-Etienne in Bourges. With the participation of the Saint Etienne choir.

Concierto excepcional de los Petits Chanteurs à la Croix de Bois en la catedral de Saint-Etienne de Bourges. Con la participación del coro de Saint Etienne.

Außergewöhnliches Konzert der Petits Chanteurs à la Croix de Bois in der Kathedrale Saint-Etienne in Bourges. Unter Mitwirkung der Maitrise Saint Etienne.

Mise à jour le 2023-05-11 par OT BOURGES