Les musiques du jardin Rue des Hémerettes, 3 juin 2023, Bourges.

Rendez-vous aux jardins. Nous vous invitons à une promenade familiale à travers l’univers des sons présents dans les jardins et de ceux que nous pouvons produire avec des éléments naturels. Durée 1h30..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-04 . .

Rue des Hémerettes

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Rendezvous in the gardens. We invite you to a family walk through the universe of sounds present in the gardens and those we can produce with natural elements. Duration 1h30.

Cita en los jardines. Le invitamos a un paseo en familia por el mundo de los sonidos presentes en los jardines y los que podemos producir con elementos naturales. Duración 1h30.

Treffpunkt in den Gärten. Wir laden Sie zu einem Familienspaziergang durch die Welt der Klänge ein, die in den Gärten vorkommen und die wir mit natürlichen Elementen erzeugen können. Dauer 1,5 Stunden.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT BOURGES