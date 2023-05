Le Jardin en mouvement PMO Rue Louise Michel, 1 juin 2023, Bourges.

En collaboration avec 11 établissements scolaires de Bourges et du Cher, dans le cadre du dispositif d’éducation artistique et culturelle Orchestre Au Bahut, les concerts participatifs mettront en valeur les créations des élèves..

2023-06-01 à ; fin : 2023-06-01 . .

Rue Louise Michel

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



In collaboration with 11 schools in Bourges and Cher, as part of the artistic and cultural education program Orchestre Au Bahut, the participatory concerts will showcase the creations of the students.

En colaboración con 11 escuelas de Bourges y Cher, dentro del programa de educación artística y cultural Orchestre Au Bahut, los conciertos participativos mostrarán las creaciones de los alumnos.

In Zusammenarbeit mit 11 Schulen aus Bourges und dem Departement Cher im Rahmen der künstlerischen und kulturellen Bildungsmaßnahme Orchestre Au Bahut werden die Mitmachkonzerte die Werke der Schülerinnen und Schüler hervorheben.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT BOURGES