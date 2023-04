Autour des Saints et des reliques dans la cathédrale Place Étienne Dolet Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Autour des Saints et des reliques dans la cathédrale Place Étienne Dolet, 27 mai 2023, Bourges. La Ville d’art et d’histoire développe des visites thématiques gratuites. Rendez-vous au portail sud de la Cathédrale..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . .

Place Étienne Dolet

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



The City of Art and History is developing free thematic tours. Meet at the south portal of the Cathedral. La Ciudad de Arte e Historia desarrolla visitas temáticas gratuitas. Cita en el portal sur de la Catedral. Die Stadt der Kunst und Geschichte entwickelt kostenlose Themenführungen. Treffpunkt ist das Südportal der Kathedrale. Mise à jour le 2023-04-18 par OT BOURGES

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Place Étienne Dolet Adresse Place Étienne Dolet Ville Bourges Departement Cher Lieu Ville Place Étienne Dolet Bourges

Place Étienne Dolet Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

Autour des Saints et des reliques dans la cathédrale Place Étienne Dolet 2023-05-27 was last modified: by Autour des Saints et des reliques dans la cathédrale Place Étienne Dolet Place Étienne Dolet 27 mai 2023 Place Étienne Dolet Bourges

Bourges Cher