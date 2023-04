Choraliades 34 Rue Henri Sellier, 24 mai 2023, Bourges.

Ecoliers, collégiens et lycéens se produiront sur la scène de l’Auditorium accompagnés par des musiciens professionnels tous les soirs du mercredi 24 mai au vendredi 27 mai à 20h. Entrée payante, billetterie sur place les soirs des concerts..

2023-05-24 à ; fin : 2023-05-26 . 8 EUR.

34 Rue Henri Sellier

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Schoolchildren, college students and high school students will perform on the Auditorium stage accompanied by professional musicians every evening from Wednesday, May 24 to Friday, May 27 at 8 pm. Admission fee, ticket office on site on the evenings of the concerts.

Los escolares actuarán en el escenario del Auditorio acompañados por músicos profesionales todas las tardes del miércoles 24 de mayo al viernes 27 de mayo a las 20.00 h. Entrada de pago, taquilla in situ las tardes de los conciertos.

Schüler, Schülerinnen und Gymnasiasten treten auf der Bühne des Auditoriums auf, begleitet von professionellen Musikern, jeden Abend von Mittwoch, dem 24. Mai, bis Freitag, dem 27. Mai, um 20 Uhr. Eintritt kostenpflichtig, Kartenverkauf an den Konzertabenden vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT BOURGES