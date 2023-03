Découverte de la faune et de la flore Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher

Découverte de la faune et de la flore, 19 mai 2023, Bourges

2023-05-19 15:00:00

Cher . Venez découvrir la faune et la flore mais plus particulièrement les plantes sauvages comestibles avec Frédéric Thelinge. +33 6 88 56 92 23 Nature

