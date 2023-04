Sortie découverte de la faune et de la flore Place Pierre de Coubertin, 19 mai 2023, Bourges.

Sortie découverte de la faune et de la flore, en particulier les plantes sauvages comestibles. 8 euros par adulte et 6 par enfant. Place limité, réservation au 06 88 56 92 23. 2 sorties dans la même après-midi..

2023-05-19 à ; fin : 2023-05-19 . 6 EUR.

Place Pierre de Coubertin

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Discovery trip of the fauna and flora, in particular the edible wild plants. 8 euros per adult and 6 per child. Limited places, reservation at 06 88 56 92 23. 2 outings in the same afternoon.

Una excursión para descubrir la flora y la fauna, en particular las plantas silvestres comestibles. 8 euros por adulto y 6 por niño. Plazas limitadas, reservar en el 06 88 56 92 23. 2 salidas en la misma tarde.

Ausflug zur Entdeckung von Fauna und Flora, insbesondere von essbaren Wildpflanzen. 8 Euro pro Erwachsener und 6 Euro pro Kind. Begrenzter Platz, Reservierung unter 06 88 56 92 23. 2 Ausflüge am selben Nachmittag.

