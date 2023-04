Piano/Bar avec Laura Mauger au 62 Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Piano/Bar avec Laura Mauger au 62, 18 mai 2023, Bourges . Bourges ,Cher , Piano/Bar avec Laura Mauger au 62 Le soixante deux – Hôtel Bourbon Bourges Cher

2023-05-18 19:00:00 19:00:00 – 2023-05-18 21:00:00 21:00:00 Bourges

Cher . Seule au piano, Laura Mauger assume l’éclectisme qui la caractérise et la volonté permanente de communier avec le public ! Chansons à la demande, parmi plus de 150 titres, soyez acteurs de votre soirée et choisissez ce que vous souhaitez écouter ! +33 2 48 70 70 00 Concert

