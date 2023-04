LES INDES GALANTES 9 Allée René Ménard, 6 mai 2023, Bourges.

Après la déception du report du concert STABAT MATER,

et toujours dans le mode baroque, l’association Sauvegardons Notre-Dame de Bourges vous propose « LES INDES GALANTES », de JEAN-PHILIPPE RAMEAU. Causerie musicale sur le chef-d’œuvre du genre de l’opéra-ballet,

par JEAN-MARIE THIL, musicologue..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . 10 EUR.

9 Allée René Ménard

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



After the disappointment of the postponement of the concert STABAT MATER,

and still in the baroque mode, the association Sauvegardons Notre-Dame de Bourges proposes « LES INDES GALANTES », by JEAN-PHILIPPE RAMEAU. Musical talk on the masterpiece of the opera-ballet genre,

by JEAN-MARIE THIL, musicologist.

Tras la decepción del aplazamiento del STABAT MATER,

y siempre en clave barroca, la asociación Sauvegardons Notre-Dame de Bourges propone « LES INDES GALANTES », de JEAN-PHILIPPE RAMEAU. Charla musical sobre la obra maestra del género ópera-ballet,

por JEAN-MARIE THIL, musicólogo.

Nach der Enttäuschung über die Verschiebung des Konzerts STABAT MATER,

und immer noch im Barockmodus, präsentiert Ihnen der Verein Sauvegardons Notre-Dame de Bourges « LES INDES GALANTES » von Jean-Philippe RAMEAU. Musikalisches Gespräch über das Meisterwerk der Gattung Ballettoper,

von JEAN-MARIE THIL, Musikwissenschaftler.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT BOURGES