Journée d’études Koltès/Lagarce Place Séraucourt, 4 mai 2023, Bourges.

Journée consacrée aux écritures de Koltès et Lagarce, auteurs dramatiques français de la fin du XXe siècle. Inscription auprès de Madame HENNARD dans la limite des places disponibles..

2023-05-04 à ; fin : 2023-05-04 17:00:00. .

Place Séraucourt

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Day devoted to the writings of Koltès and Lagarce, French playwrights of the late 20th century. Registration with Mrs. HENNARD within the limits of available places.

Jornada dedicada a los escritos de Koltès y Lagarce, dramaturgos franceses de finales del siglo XX. Inscripciones a la Sra. HENNARD dentro del límite de plazas disponibles.

Ein Tag, der den Schriften von Koltès und Lagarce gewidmet ist, französischen Dramatikern des späten 20. Anmeldung bei Frau HENNARD im Rahmen der verfügbaren Plätze.

