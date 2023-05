Combat de nègre et de chiens Place Séraucourt, 4 mai 2023, .

La compagnie Kobal’t s’empare avec brio et finesse du chef-d’œuvre en eaux troubles de Koltès, où les êtres solitaires s’entredévorent à défaut de se comprendre. Salle Gabriel Monnet..

2023-05-04 à ; fin : 2023-05-05 . .

Place Séraucourt

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



The Kobal’t company brilliantly and finely takes on Koltès’ masterpiece in troubled waters, where solitary beings devour each other for lack of understanding. Gabriel Monnet Hall.

La compañía Kobal’t aborda la obra maestra de Koltès en aguas turbulentas, donde seres solitarios se devoran por falta de entendimiento. Sala Gabriel Monnet.

Die Kompanie Kobal’t nimmt sich Koltès’ Meisterwerk in unruhigen Gewässern, in dem sich einsame Menschen gegenseitig verschlingen, wenn sie sich nicht verstehen, mit Bravour und Finesse an. Gabriel-Monnet-Saal.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT BOURGES