Atelier nature : Fabrication d'une mangeoire à oiseaux en vannerie sauvage et conception d'une géode, 25 avril 2023, Bourges

2023-04-25 15:00:00 – 2023-04-26 17:00:00

Cher . Jour 1 : Un atelier nature avec création de mangeoires à oiseaux en vannerie sauvage.

Cette activité ludique et éducative permet de mieux comprendre et de sensibiliser les participants aux oiseaux sauvages tout en contribuant à leur protection. C’est une expérience enrichissante pour les adultes et les enfants qui souhaitent se rapprocher de la nature et s’engager dans la préservation de l’environnement.

Jour 2 : Un atelier création d'une fausse géode. Cette activité amusante permet aux participants de créer leur propre pièce unique. Les géodes naturelles sont des roches creuses qui renferment des cristaux colorés et brillants à l'intérieur. Ces 2 jours seront encadrés et accompagnés du guide nature Frédéric Thélinge afin de sensibiliser petits et grands aux végétaux et minéraux.

