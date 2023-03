Village Demain Le Printemps Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Village Demain Le Printemps, 18 avril 2023, Bourges. Au pied de la cathédrale Saint-Étienne

Cher . En accès libre sur inscription au préalable au 02.48.27.40.74 ou par mail à garance.bauchet@printemps-bourges.com

Le nombre de places est limité, les enfants doivent être accompagnés sur la durée des ateliers. Le Village Demain le Printemps vous propose un programme d’ateliers artistiques, ludiques et participatifs pour le jeune public et également des animations musicales à partager en famille ! garance.bauchet@printemps-bourges.com +33 2 48 27 40 74 PDB

